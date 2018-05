Tampona un'auto: l'altro scende e lo riempie di botte L'automobilista inviperito è sceso dall'auto e ha prima insultato e poi picchiato un altro autista

Rissa dopo un tamponamento, è accaduto nel pomeriggio di ieri ad Aversa, nel centralissimo viale Europa. Secondo i carabinieri intervenuti sul posto due auto stavano procedendo sul viale nello stesso senso di marcia, poi all'altezza dell'uscita per Aversa Nord si sono scontrate per cause in corso di accertemante, probabilmente perché uno dei due automobilisti, quello che guidava l'auto che ha tamponato, non si è accordo della manovra dell'auto che lo precedeva, non è riuscito a frenare in tempo e gli è finito addosso . Naturalmente entrambi gli automobilisti a quel punto sono scesi dalle vetture per appurare gli eventuali danni subiti e valutare le responsabilità e i relativi risarcimenti, ma subito si è percepito un certo nervosismo tra i due . In particolare l'automobilista vittima del tamponamento era particolarmente arrabbiato, aggredendo subito verbalmente l'altro, accusandolo di aver prestato scarsa attenzione alla guida, non notando la manovra che aveva appena compiuto. Non pago di averlo insultato, però, l'uomo si è scagliato contro l'altro automobilista colpendolo diverse volte con schiaffi al volto e riempiendolo di botte. Osservando la scena qualcuno ha allertato i carabinieri che sono intervenuti, separando i due che erano venuti alle mani e hanno provato a ricostruire la vicenda e ad identificare i due automobilisti.