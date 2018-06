Tragedia sui binari: muore giovane investito dal treno Ancora ignota la dinamica: non si esclude che si tratti di un suicidio

Tragedia nel casertano: un giovane extracomunitario è stato travolto e ucciso dal treno in una zona tra Acerra e San Felice a Cancello, nella zona della frazione Pezzalunga.

L'incidente poco dopo le due: con il ragazzo che è stato investito in pieno dal treno in corsa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, che è ancora sconosciuto, visto che non aveva con sé alcun documento di identità. Ancora ignota la dinamica: se sia stato un incidente con il giovane che ha attraversato i binari senza accorgersi del sopraggiungere del convoglio o se sia lanciato volontariamente.

Interrogativi che potranno chiarire i carabinieri della stazione di Acerra e la polizia scientifica che sono giunti sul posto dopo la tragedia. Le forze dell'ordine hanno anche provveduto a informare il magistrato per eventuali ulteriori esami sulla salma che è stata posta sotto sequestro.

Ancora sconosciuta l'identità del ragazzo: potrebbe trattarsi di uno degli extracomunitari che vengono impiegati nei terreni agricoli della zona come braccianti e operai. Un caso che riporta l'attenzione ai passaggi a livello, in particolare in periferia, solo poche settimane fa una tragedia sfiorata tra Maddaloni e San Felice, con un 51enne alla guida di una Bmw che fu investito dal treno, rimanendo ferito in modo grave, all'altezza di un altro passaggio a livello.

Immagine di repertorio