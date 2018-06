"Suo figlio è stato bocciato", professore pestato a sangue Preso a pugni e quasi strangolato dal padre di un alunno

Ancora una volta un episodio gravissimo in una scuola, un episodio violento ai danni di un professore, originario della provincia di Caserta.

Un giovane insegnante in servizio in un istituto tecnico di Roma, vittima per sfortuna ma soprattutto per l'inciviltà delle persone. Il professore era presente nel momento in cui è stato comunicato ai genitori di uno studente che loro figlio non aveva superato l'anno scolastico e avrebbe dovuto ripetere l'anno. Da lì la coppia è partita con una serie di insulti e minacce al corpo docente e al Dirigente scolastico. Gli animi si sono ulteriormente surriscaldati con il padre dell'alunno che ha deciso di dar seguito agli insulti verbali passando ai fatti: prima si è avventato contro il dirigente scolastico cercando di colpirlo alle spalle, quando poi il docente della provincia di Caserta ha provato a sottrarre il preside dalla furia dell'uomo ha avuto la peggio. Il padre dell'alunno infatti ha colpito l'insegnante con un pugno in pieno volto e poi, completamente fuori di sé, ha continuato ad accanirsi sul giovane professore, che solo dopo interminabili minuti di violenza è riuscito a sottrarsi dalla furia del suo aggressore. Il docente è stato poi portato in ambulanza all'ospedale: qui i medici che lo hanno preso in cura gli hanno diagnosticato un trauma cranico e hanno riscontrato segni di tentato soffocamento.