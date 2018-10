54enne si trancia la mano con una motosega Grave incidente per un uomo: profondissime le ferite rimediate perdendo il controllo dell'attrezzo

Brutto incidente a San Felice a cancello, in pieno centro, dove un uomo, un 54enne del posto è rimasto gravemente ferito mentre effettuava dei lavori con un attrezzo elettrico. L'uomo stava maneggiando una motosega per effettuare dei lavori quando qualcosa è andato storto e probabilmente a causa di un movimento sbagliato l'attrezzo è venuto meno al suo controllo prendendo una traiettoria pericolosa e gli ha tagliato una mano. Profondissimo il taglio che si è rimediato, moltissimo il sangue perso nell'incidente dall'uomo, vista la ferita che praticamente arriva fino ai tendini della mano. L'uomo però non ha perso lucidità e si è fatto accompagnare al centro di prima accoglienza di Via Roma. Qui, dopo essere arrivato, i medici in servizio hanno valutato che la situazione era troppo grave per essere affrontata in loco e per questo motivo il cinquantaquattrenne è stato caricato su un mezzo di soccorso e trasportato all'ospedale di Maddaloni per ricevere le cure del caso e per ricucire la profonda lacerazione rimediata.