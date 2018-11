Tragedia sul lavoro: muore agricoltore Un 40enne è morto mentre era alla guida del suo trattore

Ancora un dramma sul lavoro nella provincia di Caserta. La tragedia a Vairano Paternora: un uomo di 40anni è morto mentre era alla guida del suo trattore in un terreno agricolo nella periferia del paese. Secondo una prima ricostruzione il 40enne avrebbe avuto un malore in mattinata. La scena è stata notata subito, probabilmente da alcuni passanti e sono stati contattati i soccorsi. Tuttavia i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, stroncato probabilmente da un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che stanno provvedendo a chiarire i dettagli dell'accaduto.