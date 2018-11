Straniero importuna studentesse: preso a schiaffi dal padre Ha iniziato a fare pesanti apprezzamenti, il genitore di una delle ragazze lo ha picchiato

Importunata due ragazze facendo pesanti e insultanti apprezzamenti e viene preso a schiaffi dal padre di una delle due. E' accaduto a San Felice a Cancello, alla stazione, dove due giovani ragazze che erano appena scese dal treno che le riportava a casa dopo una giornata trascorsa all'università dove sono iscritte. Lungo il viale della stazione si erano fermate per aspettare il padre di una delle due che stava arrivando in macchina per poi accompagnarle a case. Nell'attesa avrebbero incrociato un extracomunitario che prima le ha fermate, e poi in un buon italiano avrebbe iniziato a fare pesanti apprezzamenti, via via sempre più offensivi, infastidendo non poco le due studentesse che intanto si guardavano attorno sperando che arrivasse il padre o che qualcuno intervenisse in loro aiuto. Per fortuna è arrivato prontamente in auto il padre di una delle due studentesse, che vedendolo si sono catapultate in macchina raccontando all'uomo l'accaduto. A questo punto il padre ha aperto la portiera ed ha affrontato l'extracomunitario prendendolo a schiaffi e facendolo scappare via. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine del paese casertano.