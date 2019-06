Dramma sfiorato in campagna: mucca incorna e ferisce anziano Infilzato dall'animale è stato portato in ospedale con ferite gravi

Grave incidente in campagna nella zona del Matese. Un uomo di 70anni, ad Aliano, era nel terreno di sua proprietà dove ha un allevamento, quando, entrando in stalla intorno alle 22 è stato incornato da una mucca. L'uomo, colpito dall'animale, ha urlato attirando l'attenzione del figlio, che ha avuto la lucidità di metterlo in auto e nel contempo chiamare un'ambulanza dandole appuntamento in un posto vicino. Il personale sanitario lo ha caricato e portato in ospedale: le sue condizioni sono apparse subito molto serie.