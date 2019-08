Massacra cucciolo di cane a pugni in testa La vittima è un cucciolo di pit bull, picchiato da un vicino di casa

Brutto episodio di violenza ai danni di un animale a San Felice a Cancello: dove un cucciolo di pitbull è stato massacrato di botte.

Il cucciolo, di proprietà di un ragazzo, è fuggito dal cortile di casa andando a giocare nel cortile dei vicini, attratto dalla presenza di un altro cane.

Il padrone però non avrebbe gradito la presenza dell'animale, cominciando a picchiarlo a pugni in testa, stesso trattamento che avrebbe riservato al giovane proprietario intervenuto per sottrarre l'animale alla furia dell'uomo.

Il cane ha riportato fratture alla testa e all'addome e bisognerà verificare se ha riportato anche lesioni o danni cerebrali.