Trovato cadavere in auto: era morto da tre giorni A stroncarlo probabilmente un'overdose

Era da tre giorni e tre notti in quell'auto, morto. Macabra scoperta a Caivano, all'altezza del Parco Verde: i carabinieri hanno notato un'auto ferma e controllandola è emerso che dentro c'era un cadavere.

L'uomo è stato identificato: è un 60enne della provincia di Caserta, da lì, probabilmente, era partito per rifornirsi di droga. E' possibile infatti che a stroncarlo sia stata un'overdose. Avvertito il magistrato, sul posto è giunto il medico legale. Non si esclude che possa essere disposto l'esame autoptico sulla salma per chiarire i dettagli del caso.