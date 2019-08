In fiamme una nota libreria nel cuore di Caserta Si indaga sulle cause del rogo

Per cause in corso di accertamento,sembrerebbe un improvviso corto circuito è andata in fiamme una nota libreria nel centro di Caserta. E' accaduto in via Caduti sul Lavoro. Si tratta della storica libreria De Canditiis. Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco. I caschi rossi sono stati impegnati fino a tarda notte nelle operazioni di spegnimento. Si indaga sulle cause del rogo. La strada è stata chiusa al traffico per motivi di scurezza durante l'intervento.