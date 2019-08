Prendeva il reddito di cittadinanza ma lavorava in nero Ennesimo furbetto scovato dalle Fiamme Gialle

Ancora un furbetto del reddito di cittadinanza beccato dalle fiamme gialle. Ancora una volta in Campania. Tipologia classica: lavoratore in nero che allo stesso tempo percepiva anche il sussidio. E' accaduto a San Felice a Cancello: gli uomini delle Fiamme Gialle lo hanno beccato in un cantiere edile. L'uomo è stato denunciato per omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.