Infermiera aggredita da un clochard in ospedale L'intervento tempestivo della guardiania ha evitato il peggio

Non solo al Santo Bono di Napoli, anche al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta nelle ultime ore si è consumata un'aggressione ai danni del personale sanitario. A finire vittima delle ire di un paziente è stata un'infermiera del 118 in quel momento al Front Office. La donna è stata aggredita da un clochard, e solo grazie all'intervento della guardia presente sul posto si è riusciti a sottrarla alle ire dell'aggressore. L'uomo è stato individuato poi grazie alle telecamere di sicurezza del nosocomio ed è stato portato in questura.