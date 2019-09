Maltempo: danni e paura, albero cade e ferisce automobilista Tantissimi danni e disagi nel nubifragio di stanotte nel casertano

È un bollettino nefasto quello prodotto dal maltempo di questa notte in provincia di Caserta. Allagamenti, alberi spezzati, insegne di negozi divelte e tanti danni. Situazione complicata nella zona dell'aversano, tra tetti danneggiati, allagamenti che hanno messo gli automobilisti in forte difficoltà e alberi finiti sulle strade. Tantissimi i problemi anche per i pendolari, con alcune linee ferroviarie sospese e viaggiatori furiosi nella stazioni. L'episodio più grave si è registrato nella zona di Grazzanise, dove un albero è venuto giù colpendo un auto in transito: l'automobilista è rimasto ferito rimediando un trauma cranico.