Orrore in centro: decapitano e tagliano zampe a un gattino Il povero animale orrendamente mutilato e lasciato nei giardinetti

Choc in pieno centro a Caserta, dove in un giardinetto pubblico è stato trovato il corpo mutilato di un gatto. Al povero animale erano state mozzate e lasciate poco distante dal corpo la testa e le zampette anteriori. Uno scempio documentato da alcuni cittadini che passando hanno scattato le immagini della scena raccapricciante.

Protestano le associazioni ambientaliste del territorio, dato che non è la prima volta che si registrano episodi di abbandoni o maltrattamenti ai danni di animali nella zona, e hanno chiesto di sorvegliare.

Una delle associazioni “Nati – Liberi” ha sporto anche denuncia contro ignoti.