Incidente a Mykons: 26enne campano cade in un burrone col quad Trasferito in elicottero a Napoli

Incidente per un ragazzo campano, residente a San Felice a Cancello, mentre era in vacanza a Mykonos. Il 26enne era a bordo di un quad quando ha perso il controllo, finendo contro il guard rail e precipitando in una scarpata, facendo un volo di otto metri. Il ragazzo è stato portato al locale ospedale per un trauma abbastanza importante ed è stato trasportato prima in elicottero ad Atene e poi in aereo a Napoli al Cardarelli.

Per lui sarà necessario un intervento alla mandibola.