Patenti comprate: anche calciatore di serie A tra i clienti? Dalle intercettazioni emerge il nome di un noto giocatore: verità o millanteria?

Ci sarebbe pure un famoso calciatore di serie A tra i clienti del “patentificio” scoperto a Caserta. Nella giornata di ieri, infatti, è stato sgominato un gruppo che, con la collaborazione di funzionari della Motorizzazione civile di Caserta conniventi truccavano l'esame di teoria a chi pagava.

Il calciatore, che all'epoca dei fatti giocava nella Juventus e oggi non più, troppo impegnato per studiare e naturalmente disponibile a spendere avrebbe preso accordi con qualcuno della cricca, ma in base a una fuga di notizie relativa all'indagine preferì evitare, saltando l'esame non presentandosi.

Il nome del calciatore viene fuori dalle intercettazioni: uno dei procacciatori si vanta del nome del cliente, ma potrebbe essere benissimo una millanteria visto che il giocatore a fare l'esame poi non ci è andato.