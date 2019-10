Anziano punto da calabrone va in shock anafilattico Salvato grazie alla tempestività dei soccorsi

Paura nella giornata di ieri a Caianello, dove un uomo si è sentito male dopo essere stato punto da un calabrone. L'uomo, un anziano, era in un terreno in zona Montano quando è stato punto dall'insetto: il 73enne ha subito mostrato i sintomi di una reazione avversa, facendo temere il peggio ed entrando in shock anafilattico. La tempestività dei soccorsi per fortuna ha evitato il peggio, e l'anziano si è lentamente ripreso.