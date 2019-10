Si apre il parto in stazione: Polfer salva mamma e bimba Decisivo l'intervento dei poliziotti. La donna ha voluto poi gli agenti in ospedale

Ha dato alla luce una bimba grazie agli agenti della Polfer. Protagonista una donna migrante, che era in stazione a Napoli assieme a suo marito in attesa di prendere un treno per tornare a Caserta. Con qualche giorno di anticipo, però, si è aperto il parto e il marito, preso dal panico, ha chiamato gli agenti della polfer, che hanno assistito la donna fino all'arrivo dei sanitari del 118. Caricata in ambulanza la donna è stata portata al Loreto Mare: pochi attimi dopo l'arrivo in ospedale la bimba è venuta alla luce. I medici del presidio ospedaliero hanno "preso il parto" attestando che solo i tempestivi soccorsi hanno scongiurato un serio pericolo per la salute della mamma e del nascituro.



Dopo essersi assicurata del buono stato di salute della piccola, il primo pensiero della donna è stato per i poliziotti e quindi ha chiesto di poterli incontrare. Lì in ospedale ha voluto "presentare" la piccola agli agenti e li ha ringraziati con un lungo ed emozionante abbraccio.