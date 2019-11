Alimenti senza etichetta: maxi multa al supermercato 10mila euro di sanzione, sequestrati prodotti per 12mila euro

I Carabinieri della Compagnia di caserta, unitamente a personale del Nas. Carabinieri di Caserta e della locale Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato al controllo delle attività di ristorazione e vendita di prodotti alimentari.

In un minimarket è stata contestata la presenza di alimenti esposti alla pubblica vendita senza etichettatura, in violazione della vigente normativa in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Di qui una sanzione pecuniaria di 10.000 euro, oltre al sequestro amministrativo dei prodotti alimentari senza etichettatura per un valore complessivo di 12.000 euro.

Successivamente, presso un locale in zona centrale, è stata elevata una sanzione amministrativa di 6.000 euro per assenza della segnalazione certificata di inizio attività ed autorizzazione sanitaria, con conseguente temporanea chiusura del locale.

Contestualmente i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta, hanno eseguito un servizio di controllo nelle vie del centro di Caserta procedendo a denunciare, per guida sotto l’effetto di alcol, un ventisettenne ed un venticinquenne, entrambi residenti a Caserta.

Durante i controlli sono stati altresì segnalati, alla locale Prefettura, 4 persone per uso di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di 10 grammi di hashish.