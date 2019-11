Forte scossa di terremoto al confine: avvertita nel casertano Di magintudo tra 4.5 e 4.9: epicentro tra provincia de L'Aquila e Frosinone

Forte scossa di terremoto al confine tra Lazio e Abruzzo al confine tra le province di L'Aquila e Frosinone, cinque chilometri a sud del comune di Balsorano. La scossa, di magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9 è stata avvertita anche nell'alto casertano, spaventando la popolazione, oltre che a Roma, e in Abruzzo. Per ora non si segnalano danni in Campania.