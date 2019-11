Agguato al giornalista: "Hanno sparato per uccidere" Ottavio Lucarelli: "Preoccupante salto di qualità in aggressioni a giornalisti: serve protezione"

Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, interviene sull'inquietante agguato a colpi di pistola a Mario De Michele, direttore del sito di news Campania Notizie, uscito miracolosamente illeso: “Hanno sparato per uccidere e fortunatamente non ci sono riusciti. Mario De Michele, direttore di Campania Notizie è scampato ad un agguato in piena regola. Ieri sera, nel casertano, due persone si sono affiancate alla sua auto mentre lui era a bordo ed hanno esploso svariati colpi di pistola molti dei quali hanno centrato la vettura. Nei giorni scorsi aveva denunciato aggressioni ed intimidazioni. Si tratta di un pericoloso salto di qualità nelle aggressioni contro i giornalisti. De Michele da tempo si occupa delle infiltrazioni camorristiche nell’area del casertano. Chiediamo alle autorità competenti l’immediata protezione per il collega.”