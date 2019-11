Si impicca ad un albero vicino al cimitero Tragedia del mal di vivere a Caserta

Avrebbe acquistato una corda in un negozio di ferramente, poi si è diretto verso il cimitero, dove ha posto fine alla sua vita, impiccandosi ad un albero. E' successo a Caserta, la vittima è un 40enne del luogo. A fare la scoperta sono stati alcuni passanti. Sul luogo della tragedia i carabinieri e i sanitari del 118. Soccorsi inutili, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sconosciuti i motivi che hanno spinto il 40enne a compiere l'insano gesto.