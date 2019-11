Sforza "Il Broker" si tuffa ancora: ma nell'acqua di fogna Nuova incursione alla Reggia...con tanto di bagno nell'acqua marrone davanti alla barriera

Sempre in cerca di apparizioni, sempre in maniera discutibile, Sforza detto “Il Broker” ne ha fatta un'altra tornando a tuffarsi alla Reggia di Caserta. Accompagnato da un suo amico Sforza si è tuffato nella maxi pozzanghera che si è creata davanti alla barriera anti terrorismo della Reggia, con tanto di maschera e pinne. L'uomo si è immerso nel tutt'altro che salubre mix di acqua piovana e di fogna, poiché ovviamente proveniente anche dai tombini sovraccarichi.

Una denuncia, a suo dire: “

Può sembrare un gioco ... l’ennesimo gioco del broker ... invece questa e’ l’ennesima denuncia , siamo nel 2019 e un temporale allaga Caserta , Sommerge Venezia sommerge Matera e non capite che il popolo e’ in pericolo ... io denuncio ridendo io denuncio tuffandomi io denuncio facendo il simpatico ma guardate il contenuto non la forma. Intanto Vanvitelli vi sta applaudendo perché siete riusciti a portare il mare davanti alla Reggia !”