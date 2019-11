Bufala incorna operaio e lo ferisce gravemente Lo ha colpito alle gambe e all'addome: l'uomo è stato sottoposto a una delicata operazione

Incidente questa mattina in un'azienda bufalina del matese dove un lavoratore, asiatico, di 35anni, è stato incornato da una bufala mentre era intento a lavorare. Non è chiara la dinamica dell'avvenimento: l'uomo poco prima di mezzogiorno è stato colpito da uno degli animali che lo ha incornato prima alle gambe, facendolo cadere al suolo, e poi all'addome, mentre era a terra. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato la furia dell'animale. Molto serie le condizioni del lavoratore che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Piedimonte Matese dove è finito sotto i ferri per una delicata operazione.