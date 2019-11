Reggia chiusa 24 e 31 dicembre: è polemica Protesta dei tour operator e degli imprenditori del settore

Reggia chiusa alla vigilia di Natale e il 31 dicembre, che capitano di martedì, giornata di chiusura del monumento. Protestano tour operator locali che giudicano inaudita la decisione e assolutamente controproducente dal punto di vista turistico.

In questo modo infatti la Reggia rimarrà chiusa per 4 giorni: 24 e 25 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio, e naturalmente così molti potenziali avventori e turisti cambieranno itinerario andando altrove, non avendo tanti giorni a disposizione.

Un caso che sta facendo discutere con tour operator e imprenditori del settore turistico e della ristorazione che hanno anche fatto appello alla direttrice del complesso, Maffei, per rivedere la scelta al fine di intercettare flussi turistici.