Rapina choc: armi in pugno alle poste, anziani in ostaggio I banditi sono scappati nella Reggia di Caserta: la Polizia li cerca anche nelle fogne

Caos in pieno centro a Caserta: rapinatori in azione alle poste di corso Giannone. La banda è entrata all'interno della filiale posta nelle immediate vicinanze della Reggia vanvitelliana con le pistole in pugno, hanno preso in ostaggio le persone che c'erano all'interno, molti dei quali in filiale per ritirare la pensione scioccate per il blitz messo a segno dai malviventi, e si sono fatti consegnare i soldi dagli impiegati, per poi fuggire celermente all'esterno della filiale e dileguarsi, dividendosi.

Due i banditi fuggiti col bottino proprio all'interno della Reggia: sul posto è arrivata la polizia che sta cercando i malviventi ovunque. La strada è stata chiusa e le ricerche proseguono arrivando finanche a verificare se i malviventi sono fuggiti attraversso le fogne, controllando i cunicoli e i tombini nell'area della Reggia. Altri due rapinatori invece sono scappati in un'altra direzione rispetto ai complici.

Sul posto la polizia e si è alzato in volo anche un elicottero per dare la caccia ai banditi.