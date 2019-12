Che colpo alle Poste: 170mila euro e poi la fuga nelle fogne Maxi colpo dei rapinatori. Un altro colpo sventato in un altro ufficio postale

Due rapine da film a Caserta: tir che bloccano le strade, banditi che scappano nelle fogne della Reggia. Pare un action movie decisamente a stelle e strisce. Un altro colpo tentato in un altro ufficio postale poi, sempre ieri: forse collegato a quello messo a segno. L'ultimo è quello alle Poste su viale Giannone: l'irruzione pistole in pugno, gli anziani in attesa di prendere la pensione presi in ostaggio, il bottino e poi la fuga in direzioni diverse, coi banditi che avevano il malloppo scappati attraverso la Reggia e poi da un buco che porta alle fogne.

Ingente il bottino: 170mila euro. Negli stessi minuti veniva tentato poi un altro colpo in un altro ufficio postale di Caserta, a Saturano, coi banditi riusciti a penetrare all'interno forzando la grata di una finestra, ma sventato grazie alla prontezza del direttore della filiale.