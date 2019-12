Foto alla 14enne nuda diffuse sui social: minorenne nei guai Ancora un problema con ragazzini che diffondo sui social video e foto hot che li ritraggono

Ancora un caso di minori, materiale hot e diffusione sui social in Campania. Questa volta arriva dal Casertano, come riporta Edizione Caserta: a San Felice a Cancello una ragazzina ha scattato una foto a un'amica mentre usciva dalla doccia, completamente nuda ovviamente. Come sovente accade, tra goliardia e incoscienza (si parla di ragazzine di 14 anni), le foto sarebbero poi finite su Whats App e a quel punto avrebbero cominciato a diffondersi a macchia d'olio tra i ragazzini della zona, forse anche oltre. Naturalmente ciò ha causato forte disagio alla ragazza, oggetto di scherno per quella foto al punto da essere indotta a cambiare classe. La ragazzina però ha sporto denuncia ai carabinieri ed ora sul caso indaga la procura per i minori.