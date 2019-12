Auto contro trattore: agricoltore sbalzato sull'asfalto Incidente lungo la Statale: forse l'auto ha perso il controllo

Violento incidente a Sen Leucio di Caserta in mattinata. Lungo la statale Sannitica si sono scontratiuna utilitaria ed un mezzo agricolo. L'automobile, in via Vacchiera, forse perdendo il controllo in un'area in discesa, è finita contro un trattore con un rimorchio. L'urto è stato talmente forte che il mezzo si è ribaltato e l'agricoltore alla guida è stato sbalzato sull'asfalto. L'uomo, un sessantenne del luogo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in condizioni non gravi per fortuna. Sul posto sono arrivati i pompieri ed un'ambulanza. Forti i disagi per la circolazione che è rimasta bloccato per diverso tempo per consentire la rimozione dei mezzi ed i rilievi del caso.