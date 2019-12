Studentessa si addormenta sul treno: le rubano tutto E' accaduto sul regionale diretto a Napoli

Brutta avventura per una studentessa universitaria casertana sul treno regionale per Napoli. La ragazza doveva raggiungere il capoluogo per motivi di studio, e sul convoglio si è addormentata per recuperare la stanchezza di una levataccia. Qualcuno però ha approfittato della situazione derubandola di tutto ciò che aveva: avvicinandosi le ha preso la borsa e con destrezza è riuscito a sfilare tutto ciò che aveva dentro, in particolare il portafogli con i soldi, le carte e i documenti e il telefono cellulare, per poi allontanarsi. Purtroppo nessuno si è accorto del borseggio e la ragazza si è svegliata quando ormai il ladro aveva fatto perdere le proprie tracce e probabilmente era già sceso dal treno.