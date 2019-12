Camion si ribalta in autostrada: conducente incastrato I vigili del fuoco lo hanno liberato dalle lamiere: pesanti i disagi per la circolazione

Paura e disagi in autostrada nel tratto della A 30 dove c'è il bivio tra Nola e la Caserta – Salerno: un camion si è ribaltato a seguito di un incidente e le operazioni di soccorso hanno bloccato il traffico nel tratto. Il camion avrebbe invaso l'altra carreggiata, ribaltandosi nella direzione inversa a quella su cui viaggiava. Il conducente del mezzo pesante è rimasto bloccato tra le lamiere per diversi minuti finché i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise non sono riusciti a liberarlo. Per l'uomo è stato necessario il trasporto in ospedale. Lunghe le code che si sono create nel tratto per permettere le operazioni di soccorso: secondo Autostrade per l'Italia ancora adesso, la coda supera il chilometro.