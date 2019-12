Choc in città: medico cade in una buca e muore Ha battuto la testa ed è spirato

Dramma a Caserta: un noto medico casertano, Gaetano Ferra, è morto per le conseguenze di una caduta. L'uomo, secondo quel che trapela, era a Gaeta e sul lungomare mentre era a piedi sarebbe inciampato pin una buca presente sull'asfalto cadendo rovinosamente a terra, battendo la testa e rimediando un trauma cranico che purtroppo gli è stato fatale. Non si è più ripreso da quella caduta fino a spirare.

Sgomento in città per la dinamica e l'esito fatale: in molti conoscevano il dottore per la sua attività e la sua famiglia e in queste ore si stanno stringendo ai suoi cari.

E’ stato il cognato Carlo Riccio, che qualche ora fa, ha annunciato il decesso del dottor GAETANO FERRA sul profilo Facebook: “Dopo una banale caduta a causa di una buca sul lungomare di Gaeta e conseguente trauma cranico, dopo indicibili traversie.. E’ deceduto pochi minuti fa l’amato cognato dott. GAETANO FERRA, marito di mia sorella Elvia. Siamo angosciati”.