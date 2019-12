Camionista è in ospedale: gli automobilisti gli rubano carico Scene tragicomiche in autostrada: tir si ribalta, autista ferito, e gli rubano pandori e panettoni

Sta facendo discutere il video ripreso da alcuni automobilisti bloccati domenica mattina in autostrada. Lungo la Caserta – Salerno, all'altezza del bivio per Nola infatti un camion si è ribaltato e il conducente, ferito in maniera abbastanza seria e bloccato tra le lamiere della cabina, è stato trasportato in ospedale. Per fortuna dovrebbe cavarsela senza grosse conseguenze. L'amarezza però nasce da quanto è stato ripreso da alcuni automobilisti con gli smartphone: il camion che si è ribaltato trasportava prodotti dolciari natalizi, pandori e panettoni in particolare, finiti sulla carreggiata dell'autostrada a seguito dell'incidente. Molti automobili sono scesi dalle auto e invece di prestare soccorso si notano dai video prendere pandori e panettoni e portarli nelle loro auto: rubandoli, a tutti gli effetti. Una situazione tragicomica, che ricorda quasi la scena descritta nella canzone “O'trerrote” da Tony Tammaro: quando la realtà supera la fantasia.