Il palazzo degli orrori: 57enne abusa bimbi figli dei vicini Due fratellini si sono fatti coraggio raccontando le violenze: non erano le uniche vittime

Orrore a Caserta: questa mattina i Carabinieri del Comando Stazione di Caserta hanno eseguito l'ordinanza del Gip di Santa Maria Capua Vetere e arrestato un 57enne residente nel capoluogo, indagato per i reati di violenza sessuale su due minori che abitano nello stesso condominio. Le indagini sono partite lo scorso 26 novembre, quando la mamma dei ragazzi è arrivata dai carabinieri per denunciare che i suoi figli, di undici e dodici anni, le avevano confessato che il vicino, promettendogli giochi e regali, li aveva adescati e portati in casa, costringendoli a subire atti sessuali.

I ragazzi sono stati ascoltati in Procura: avrebbero fornito un racconto dei fatti completo e coerente venendo ritenuti attendibili. In un caso uno dei fratelli è riuscito a fuggire, convincendo poi l'altro fratello a raccontare tutti gli episodi di violenza che avevano subito. E' emerso che non erano gli unici: anche un altro bimbo del palazzo era preda dell'uomo, con le stesse modalità: la promessa di giochi e regali per attrarlo in casa e poi le violenze.