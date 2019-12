Fiamme nella Reggia di Caserta: intervengono Vigili del Fuoco Principio di incendio nei locali della biglietteria

Paura alla Reggia, dove in mattinata, pare a causa di un computer, è partito un principio di incendio. E' accaduto in un locale della biglietteria adibito a deposito bagagli: da qui si sono sprigionati fumo e fiamme. L'allarme è partito immediatamente e subito sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza i danni.

Partite anche le indagini dei carabinieri per comprendere la causa di quelle fiamme: sembrerebbe che siano partite da un computer andato in corto circuito e che poi si siano estese ad un armadio adiacente.

Non dovrebbero esserci state grosse conseguenze perché le fiamme sono state domate prontamente e non è stato neppure necessario evacuare i locali.