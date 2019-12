Scendono in cantina: trovano trenta chili di erba Maxi sequestro di marijuana: in manette un 35enne

In una botola, sotto terra, aveva un carico di marijuana. Per questo è stato arrestato, dalla Polizia di Stato della Questura di Caserta, in flagranza di reato Pasquale D’Agostino, 35 anni. L’accusa contestata, in particolare, è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività investigativa – si spiega in una nota – è maturata nell’ambito delle operazioni volte alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga nella Provincia di Caserta e Napoli, poste in essere dalla Squadra Mobile Casertana, insieme al personale del Commissariato di Giugliano in Campania.

Gli inquirenti, dopo aver riscontrato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione del D’Agostino, hanno deciso di procedere all’irruzione all’interno della casa. In particolare è stata rinvenuta, in un “casolare” sito su di un appezzamento di terreno di esclusiva pertinenza dell’abitazione, celata all’interno di una botola sotterranea ivi presente, sostanza stupefacente suddivisa in 15 buste trasparenti, singolarmente sigillate; 2 buste per l’immondizia di colore azzurro e 2 grossi involucri richiusi con carta e cellophane trasparente, tutti contenenti sostanza erbacea.

In particolare le successive verifiche tecniche hanno permesso di accertare che lo stupefacente era “Marjiuana” per circa 24,25 chilogrammi. Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il soggetto è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno competente, portato nel carcere di Poggioreale, in attesa del giudizio di convalida.