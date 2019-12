Autista ambulanza colpito da infarto, il mezzo si schianta Stava trasportando una donna colpita da ictus quando è arrivato il malore

Incidente violento nella mattinata di ieri: un’ambulanza che stava trasportando una donna in codice rosso perché colpita da ictus all’ospedale Cardarelli di Campobasso si è schiantata contro un muretto perché l’autista, originario del casertano, è stato colpito da infarto mentre era alla guida. Il mezzo stava viaggiando lungo la Strada Statale 17 in Molise, arteria che da Isernia conduce al capoluogo Campobasso, dove doveva essere portata la donna. L’uomo, un 50enne però ha avvertito un malore mentre era alla guida, perdendo i sensi ed andandosi a schiantare contro il muretto di un distributore di benzina. Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri veicoli e un infermiere che viaggiava a bordo del mezzo ha rimediato una frattura alla spalla. Anche l’autista poi è stato trasportato in codice rosso dai colleghi all’ospedale Cardarelli di Campobasso.