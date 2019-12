Ladri in casa: ammazzano un cane e spezzano zampe all'altro Gli animali hanno impedito colpo, ma i banditi ne hanno ucciso uno a bastonate e ferito un altro

Le assolute protagoniste delle festività natalizie in provincia di Caserta sono state le bande di ladri che hanno imperversato su tutto il territorio, svaligiando case e non risparmiando neppure i regali natalizi per i bambini . Nella serata di ieri a San Felice a Cancello i banditi hanno tentato un altro colpo in una villetta, non limitandosi soltanto a provare il furto.

I banditi, certi dell'assenza della famiglia che vive nella villetta, hanno scavalcato un muro e sono entrati in giardino. Qui però sono stati sorpresi dai cani della famiglia, quattro bull terriere che vedendo gli sconosciuti li hanno attaccati. Gli animali hanno impedito il colpo, ma i ladri ne hanno ammazzato uno a bastonate e ad un altro hanno spezzato le zampe.

I ladri sono fuggiti, ma la famiglia al ritorno ha trovato comunque uno scenario straziante: con uno dei cani, una femmina, riverso in terra e senza vita in un lago di sangue e un altro ferito in maniera molto seria.