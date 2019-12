Furti in garage: arrestata banda di ladri Operavano tra Caserta e e Benevento e svaligiavano box

I responsabili di una lunga serie di furti in garage privati a Caserta e Benevento sono stati individuati ed arrestati, a due anni e mezzo di distanza, dalla Squadra Mobile di Caserta. Almeno 15 i colpi messi a segno dai tre componenti della banda, che agiva sempre con la stessa tecnica: dopo aver praticato un foro nel box, vicino alla serratura, riuscivano ad entrare nel locale e rubavano tutto quanto trovavano. In una occasione la Polizia intercettò un' auto carica di refurtiva, ma uno dei componenti della banda, Antonio Celardo, 31 anni, di Afragola (Napoli) cercò di sviare le indagini denunciando il furto dell' auto.

In un raid compiuto nella notte del 21 Aprile 2017 la banda forzò ben 10 box auto a Caserta, svaligiandone tre.

Arrestato anche il 44 enne Domenico Taddeo, anche lui di Afragola, come un terzo componente della banda, di 47 anni, per il quale è stato disposto dalla Procura di S. Maria Capua Vetere l' obbligo di dimora nel Comune di residenza.