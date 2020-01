Altra rapina da film: dalle fogne alle Poste e rubano tutto Nuovo colpo stesso modus operandi: penetrano dalle fogne e rapinano filiali. Malori per dipendenti

Avranno preso spunto da “Colpo gobbo a Milano” i ladri che a Caserta hanno messo a segno un'altra rapina in un ufficio postale. Sono entrati di nuovo dalle fogne, questa volta nella filiale di corso Giannone. I banditi sono entrati poco prima della chiusura mattutina, approfittando anche del caos che a quell'ora vige in zona, in concomitanza con l'uscita degli alunni dalle scuole. I banditi hanno messo a segno il colpo e sono fuggiti, mentre le forze dell'ordine arrivate sul posto assieme a vigili del fuoco e ambulanze. Momenti di tensione visto che due dipendenti della filiale delle poste hanno accusato leggeri malori,una dipendente si è chiusa negli uffici e non riusciva più a uscire, probabilmente in preda al panico. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco la donna è riuscita ad uscire all'esterno: per lei e per l'altra dipendente che non si è sentita bene non è stato necessario il trasporto in ospedale e sono state curate in loco.

Ancora da quantificare il bottino rimediato dai ladri, probabilmente consistente. In corso le indagini per risalire agli autori del colpo.