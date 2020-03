Zinzi interroga: "Rischi nuova ditta portierato ospedale" "Vertici impresa comunicano non riconferma contratti e assumere part time con cassa integrazione"

Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha reso noto il testo di un' interrogazione al presidente Vincenzo De Luca sul servizio di portierato presso all' ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. L'interrogazione parte dalle critiche dei sindacati al servizio fornito dalla nuova ditta. I vertici dell' impresa - afferma Zinzi - "avrebbero comunicato ai sindacati l'intenzione di non confermare i contratti ai dipendenti della vecchia ditta, proponendo invece assunzioni part-time con cassa integrazione e, in attesa di accettazione da parte di questi ultimi, quella di portare del personale da altri cantieri attualmente chiusi, in altre realta' della regione". "La preoccupazione - afferma Zinzi - e' per il clima di agitazione che anima uno degli ospedali impegnati nell'emergenza Coronavirus. Da domani personale sanitario e degenti potrebbero ritrovarsi con personale che non conosce la struttura, le abitudini, ne' le procedure dell'Ospedale. In questo momento non e' l'ideale"