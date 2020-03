Covid: muore agente. La Polizia la commemora Ricordata sui social dalla Polizia di Stato Maria Sparagna, 52anni, poliziotta casertana

La Polizia di Stato commemora sui suoi canali social Maria Sparagana, la 52enne poliziotta morta all'ospedale di Caserta il 18 marzo scorso dopo aver contratto il Coronavirus. "Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, voce storica della Sala operativa della Questura di Caserta", si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook del Corpo, "Maria Sparagana ha risposto ogni giorno senza sosta a migliaia di telefonate di cittadini impauriti, in difficolta' e in emergenza. Li ha guidati e protetti con calma e lucidita', ha inviato soccorsi ovunque fosse richiesto, non sentendo la fatica e affrontando la grande responsabilita' del suo lavoro sempre con audacia. Maria ci ha lasciati, a causa del Coronavirus, nella stessa settimana in cui sono caduti tanti altri italiani impegnati in prima linea: medici, infermieri, carabinieri, agenti penitenziari, vigili del fuoco, dipendenti della distribuzione alimentare, sacerdoti e troppi altri". "Oggi 31 marzo, giornata di lutto per le vittime del Covid-19, piangendo Maria, la famiglia della #PoliziadiStato piange ognuno di loro e impone a tutti una riflessione sull'importanza di rimanere a casa, affinche' il sacrificio di queste vite, sostenuto per il bene di noi tutti, non sia vanificato. #grazieanomeditutti #inostricaduti #lanostramemoria". (