Tragedia in centro: bambino cade dal quarto piano e muore Il dramma a Caserta

Tragedia a Caserta per un bambino di 4 anni, di nazionalità rumena, che è morto dopo essere caduto dalla finestra del quarto piano di uno stabile in via Roma, in pieno centro.

Si tratterebbe di un incidente secondo la Polizia: il bambino era a disegnare su un tavolino accanto alla finestra, ma si sarebbe sporto troppo, perdendo l'equilibrio e precipitando. Non è morto all'istante: i sanitari lo hanno soccorso immediatamente e portato in ospedale dove è stato intubato. I medici speravano di salvarlo, ma nella notte le condizioni del bambino sono peggiorate: aveva diverse fratture e varie lesioni interne. Disperati i genitori.