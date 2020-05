Fidanzatini appartati in auto multati: "Non avete mascherina" Beccati dalla polizia municipale

Amoreggiavano. Dopo il lungo lockdown passato a distanza, si presume, come tutti i fidanzati divisi dal coronavirus nel periodo più bello dell'anno. Una primavera senza passeggiate, senza baci, senza abbracci rubati sotto casa. E hanno deciso, una volta cessato il lockdown, di prendersi un momento per loro, appartati, in auto non avendo altri posti dove andare. Senza mascherina (ma và?): multati. Nessuna clemenza per i fidanzatini da parte degli agenti della Polizia Municipale di Aversa, che li hanno sorpresi nel parcheggio del parco Pozzi, hanno fermato le loro effusioni e li hanno identificati e poi multati per il mancato utilizzo della mascherina.