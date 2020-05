Rapina con agente ferito: polizia sulle tracce dei banditi Diversi posti di blocco sulle strade tra Aversa e Napoli: si cerca auto grigia

Controlli serrati e posti di blocco sono stati predisposti dalle forze dell'ordine sulle strade tra Aversa e l'area nord di Napoli per provare a catturare i banditi responsabili questa mattina di una rapina alla filiale della Bnl di viale Kennedy ad Aversa; nel corso del raid sono rimasti feriti dai colpi esplosi dai rapinatori un sovrintendente della Polizia di Stato (in servizio alla Polfer), colpito alla tibia e al femore di una gamba, e una guardia giurata, raggiunta ad una caviglia. Secondo una testimonianza i banditi sarebbero entrati in azione imbracciando un kalashnikov. Al momento il particolare non e' confermato anche se, di sicuro, i colpi sono stati esplosi con armi automatiche. Si cerca un'auto grigia, questo il colore indicato da alcuni testimoni. Gli investigatori della Polizia di Stato - Squadra Mobile di Caserta e Commissariato di Aversa - stanno visionando le immagini delle telecamere di video-sorveglianza dell'istituto; sembra che la rapina sia avvenuta nella sala dove c'e' lo sportello bancomat, proprio all'ingresso della banca, mentre il vigilante, appena sceso dal furgone portavalori, si preparava probabilmente a caricare i soldi nell'apparecchio. A quel punto, uno dei banditi ha disarmato la guardia provando a strapparle dalle mani il plico con i soldi; il vigilante ha reagito e ne e' nata una violenta colluttazione. E' poi intervenuto il poliziotto della Polfer, che era li' forse per un prelievo proprio al bancomat; il pubblico ufficiale avrebbe estratto la pistola intimando ai banditi di abbassare le armi, questi avrebbero invece sparato diversi colpi ferendo l'agente e il vigilante. Sul posto e' stata rinvenuta la pistola del poliziotto; il suo ferimento avviene a qualche giorno dalla morte del poliziotto napoletano Pasquale Apicella, morto a Calata Capodichino mentre tentava con i colleghi di bloccare una banda di ladri in fuga.