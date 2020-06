Uccisa e gettata nel fiume per aver rubato una gallina? La storia di Veriginica, 51enne rumena trovata morta nel fiume

E' morta per aver rubato una gallina? Tanto valeva la sua vita? E' l'ipotesi al vaglio degli inquirenti per quanto riguarda il caso di Verginica Vinatoru. La 51enne rumena fu trovata nel Garigiliano, a Sessa Aurunca nell'ottobre scorso (Leggi qui ), per giorni quel corpo era rimasto ignoto, e così la sua storia, le motivazioni della sua morte. Fu riconosciuta grazie alle impronte digitali: aveva piccoli precedenti per furto. E poi le cause della morte: sarebbe stata picchiata violentemente. Dal suo ex datore di lavoro: un imprenditore agricolo che l'avrebbe sorpresa a rubargli una gallina. Ci sarebbe già stata una denuncia in precedenza, che ha portato gli inquirenti a indagare in quella direzione.

Intanto la salma di Verginica sarà seppellita nel cimitero di Sessa Aurunca: i familiari non hanno i soldi per far rientrare il corpo nel loro villaggio in Romania.