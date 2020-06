Cane ucciso a fucilate in strada Lo hanno trovato agonizzante i cittadini, che non si spiegano il perché di tanta crudeltà

Ucciso a fucilate in strada: senza nessun motivo apparente. E' accaduto a un cane, trovato morto per le ferite da arma da fuoco in strada a Castello del Matese. Ignoti gli assassini: i cittadini sentiti gli spari sono scesi in strada per capire cosa stesse accadendo, ma hanno trovato solo il cane, di grossa taglia, agonizzante. Impossibile salvarlo visti i colpi che lo avevano raggiunto al torace: gli assassini a quel punto si erano già dileguati. Sgomenti i cittadini del paese del Matese, che non si spiegano le motivazioni di tanta violenza e tanta crudeltà nei confronti di un animale.