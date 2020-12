Sparano contro i passanti: denunciati due giovani Con una pistola a salve, un 20 enne e un 18enne, colpivano le persone che erano in strada

Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver esploso dei colpi di arma da fuoco la vigilia di Natale nei pressi di un bar ad Aversa, in provincia di CASERTA. Nel pomeriggio del 24 dicembre, in via Salvo d'Acquisto, i due, un 20enne e un 18enne, sono giunti nei pressi del bar a bordo di un'auto e uno dei due ha estratto una pistola esplodendo colpi all'indirizzo dei passanti. Un poliziotto del Commissariato di Aversa libero dal servizio ha inseguito l'auto mettendosi contemporaneamente in contatto con la Sala operativa del Commissariato per ricevere ausilio dalla pattuglia operante sul territorio. Durante la fuga, l'auto si è fermata in via Magenta per far salire a bordo altri due soggetti e nel frattempo è stata fermata dal personale della Volante, che ha sottoposto a perquisizione l'auto e i 4 soggetti. Nell'auto è stata trovata la pistola, che è risultata poi essere a salve, e 135 cartucce. Tutti e 4 i soggetti sono stati multati per la violazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, mentre i due responsabili dei colpi esplosi sono stati anche denunciati all'autorità giudiziaria per procurato allarme.