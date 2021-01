Auto si ribalta a causa di una buca Paura per gli occupanti di una fiat 500

Sarebbe stata una buca insieme all'asfalto sconnesso e viscido la causa dell'incidente avvenuto in via Cirigliano ad Aversa. Una fiat 500 con più persone a bordo si è improvvisamente ribaltata su se stessa. Per gli occupanti fortunatamente solo lievi contusioni. Nessuno ha riportato serie conseguenze. Sul posto 118 e polizia municipale.