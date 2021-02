Senzatetto rinvenuto cadavere su un marciapiede Sarebbe morto dopo aver trascorso l'ennesima notte al freddo in strada

Lo hanno trovato privo di vita, riverso a terra su un marciapiede. E' la tragica fine di un senzatetto, l'ennesima in Campania. E' successo ad Aversa nei pressi dell'arco dell'Annunziata. A fare la triste scoperta sono stati alcuni passanti i quali hanno subito allertato i soccorsi, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Si tratta dell'ennesima morte di un senzatetto in Campania, che va ad aggiungersi purtroppo a drammi analoghi avvenuti in molte città italiane in questo freddo inverno.